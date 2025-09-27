Haberler

TCF Başkanı Suat Çelen, Olimpik Trampolin Kadın Milli Takımı'nı Ziyaret Etti

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Bolu'da kamp yapan Olimpik Trampolin Kadın Milli Cimnastik Takımı ile bir araya geldi. Çelen, milli sporculara başarı diledi ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılma hedeflerinden bahsetti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, Bolu'da kamp yapan Olimpik Trampolin Kadın Milli Cimnastik Takımı'nı ziyaret etti

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Çelen, Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda milli takım sporcularıyla buluştu.

Milli sporcularla sohbet edip fotoğraf çektiren Çelen, onlara başarı diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suat Çelen, trampolinin federasyonun olimpik üç ana branşından biri olduğunu belirterek, "Uluslararası yarışmalarda iyi dereceler elde edildi. Diğer olimpik branşlarımızda olduğu gibi trampolin cimnastikte de artık olimpiyatlarda yer almak istiyoruz. Umarım 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlar'nda yer alırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
