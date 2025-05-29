TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Süper Lig'e Yükselen Takımlara Tebrik
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük'ü sosyal medya üzerinden tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük'ü yayımladığı mesajla tebrik etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u, Gençlerbirliği'ni, Fatih Karagümrük'ü; futbolcularını, yönetimlerini, teknik ekiplerini ve taraftarlarını kutluyor, takımlarımıza Süper Lig'de başarılar diliyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor