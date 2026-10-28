Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TBF Olağan Mali Genel Kurulu'nda raporlar oy birliğiyle ibra edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBF Olağan Mali Genel Kurulu'nda raporlar oy birliğiyle ibra edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBF Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı; 96 delegenin katıldığı kurulda faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi. Başkan Hidayet Türkoğlu, 2 sezonda toplam gelirlerinin yüzde 95 arttığını ve kulüp ödemelerine yapılan artışları açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurulda TBF'nin faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. TBF'nin mali raporların ibra edildiği genel kurula 96 delege katıldı. Kurulda, tüm gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

2 sezonda yapılanlar hakkında bir sunum yapan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu sezonlarda toplam gelirlerinin yüzde 95 artığını kaydetti. TBF Başkanı Türkoğlu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerde yüzde 24, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerde ise yüzde 200 artış yapıldığını duyurdu. Türkoğlu, altyapıdan sporcu yetiştiren kulüplere yapılan teşvik ödemelerinin ise yüzde 50 arttığını bildirdi.

TBF Olağan Mali Genel Kurulu'nun ibra edilmesinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Türkoğlu, "Sizlerin sayesinde, Türk basketbolunu sizlerin desteğiyle yönetmeye çalışıyoruz. Bize duyduğunuz destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Son 2 seneyle aynı amaç ve doğrultuda hizmet edeceğimizi de belirtmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yalova'da kazada ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu yeni kamera görüntüleriyle itiraz etti

Ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu başka kamerayı buldu
İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi! Gece başlıyor, 8 saat sürecek

Saat verildi! İstanbul'da 12 ilçe bir anda kararacak
Husiler rafineriyi vurdu, petrol fiyatları uçuşa geçti

Bir hamleyle piyasaları yangın yerine çevirdiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duyanlar şaşıp kalıyor! Aracını sucuk ile takas etti

Bu nasıl ticaret? Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara evinde kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Görevdeki kaymakam evinde fenalaştı! Hastanede kurtarılamadı
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, kızları Melisa’nın doğum gününde buluştu

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı kızları için bir araya geldi
Emeklilere refah payı verilirse ne olacak? İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı

Asgari ücreti bilen uzman hesapladı! İşte emekli için zam hesabı
Muhalif lider Golan, Arap partileriyle hükümeti kurma çağrısı yaptı

"Netanyahu kaybetti" deyip dengeleri değiştirecek bir çağrı yaptı
Putin'i zor durumda bırakan kare!

Putin'i fena madara ettiler!
Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor