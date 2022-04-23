TBF'nin altyapılardaki talimat değişikliğinin ardından sporcu sayısı büyük oranda arttı - Haberler

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TBF'nin altyapılardaki talimat değişikliğinin ardından sporcu sayısı büyük oranda arttı

AA - Hilmi Sever - Spor
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TBF'nin altyapılardaki talimat değişikliğinin ardından sporcu sayısı büyük oranda arttı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, talimatlarda yaptıkları değişiklik ve düzenleme ile son 4 sezonda Altyapı Bölge Şampiyonaları'nda mücadele eden sporcu sayısının büyük oranda arttığını belirtti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, talimatlarda yaptıkları değişiklik ve düzenleme ile son 4 sezonda Altyapı Bölge Şampiyonaları'nda mücadele eden sporcu sayısının büyük oranda arttığını belirtti.

Hidayet Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürk'ün aydınlık bir gelecek için çocuklara bayram olarak hediye ettiği bu özel günde, daha fazla çocuğumuzun ve gencimizin gelişimine sporla destek olduğumuz için mutluyuz." ifadelerine yer verdi.

TBF Başkanının infografik paylaşımında, gerçekleştirilen talimat değişiklikleri ve düzenlemelerin ardından son 4 sezonda Altyapı Bölge Şampiyonaları'nda mücadele eden sporcu sayısı 14 yaş altı kızlarda yüzde 130, 14 yaş altı erkeklerde yüzde 81 oranında artış gösterirken, 16 yaş altı kızlarda yüzde 169, 16 yaş altı erkeklerde yüzde 91, 18 yaş altı kız sporcu sayısında yüzde 200, 18 yaş altı erkek sporcu sayısında ise yüzde 97'lik artış kaydedildiği bilgisi yer aldı.

AA / Hilmi Sever - Spor

Hidayet Türkoğlu, basketbol, Twitter, Türkiye, Spor, Haberler

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