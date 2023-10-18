TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu direkt isim verdi: Cedi Osman, milli takımda oynamak istemiyor

Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu çarpıcı bir açıklamada bulundu. Türkoğlu, Cedi Osman'ın milli formayı giymek istemediğini söyledi.

"KİMSEYİ BURAYA ZORLA GETİREMEYİZ"

Türkoğlu yaptığı açıklamada, "Bizim yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de o süreçten sonra kimseyi buraya zorla getirmeyiz. Hiçbir sakatlığı olmayıp, milli takımda neden oynamak istemediklerini onlara sormak gerek." ifadelerini kullandı.

"BİZİ KADRO ANLAMINDA EKSİK NOKTAYA GETİRDİLER"

Türkoğlu ayrıca, "Bizim sorumluluğumuz en iyi 12 kişiyi belirlemek içindir. Gerek 2 devşirme arkadaşımız, gerek de Cedi'nin olmaması bizi kadro anlamında eksik noktaya getirmiştir ama fırsatlar yeni genç arkadaşlara doğmuştur." dedi.