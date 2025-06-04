Taylan Antalyalı Kocaelispor'la Anlaştı

Taylan Antalyalı Kocaelispor'la Anlaştı
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Bodrum FK'dan ayrılan Taylan Antalyalı, yeni sezon için Kocaelispor ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'dan kiralık olarak Bodrum'a katılan futbolcu, 2024-2025 sezonunu 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

TARİHİNDE ilk kez mücadelede ettiği Süper Lig'e bir sezonda veda eden Bodrum FK'da kiralık olarak oynayan orta saha Taylan Antalyalı takımdan ayrıldı. Bonservisi Galatasaray'da olan ve sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcunun yeni sezon öncesi Kocaelispor'la anlaştığı ifade edildi.

Bu sezon 1'inci Lig'i şampiyon olarak bitirip yıllar sonra Süper Lig'e dönen Körfez ekibinin, Taylan'la her konuda anlaşma sağladığı kaydedildi. Yaz döneminde Bodrum FK'ya gelen deneyimli futbolcu, yeşil-beyazlı formayı ligde 24 maçta terletti. Toplam 1860 dakika süre alan Taylan Antalyalı 2024-2025 sezonunu 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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