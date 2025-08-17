TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali İstanbul Boğazı'nda Sona Erdi

13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, İstanbul Boğazı'nda yapılan yat sınıfı etabıyla sona erdi.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle 8 Ağustos'ta Kalamış açıklarından start alan festivalin yat sınıfı etabı finalinde, 32 teknelik bir filo yaklaşık 35 kilometrelik bir yol kat ederek mücadele etti.

Boğaz'ın sert rüzgarları ve güçlü akıntılarına karşı yapılan yarışta büyük kupayı; IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında en çok puanı toplayarak ilk sırada yer alan Fenerbahçe Doğuş takımı kazandı. IRC3 ve IRC4 sınıflarında yarışan takımların genel klasman lideri ise MYSK– Gelner Sailing Team oldu.

Organizasyona ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Genel Müdürü Can Giray, şunları kaydetti:

"İstanbul Boğazı'nda harika bir yarış yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, uluslararası bir ticari yol olan İstanbul Boğazı'nı resmi müracaatımız sayesinde çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Saat 11.00 ile 18.00 arasında Ulaştırma Bakanlığı'ndan özel izin aldık. 12.00'de Çırağan Sarayı önünden start verdik. 32 tekne şampiyonluk için oldukça stresliydi. İlk startta çok sayıda tekne hatalı çıkınca iptal ettik. İkinci startı 12.15'te Umman ceza bayrağı ile yaptık ve bu kez temiz bir start oldu. Beykoz ve Anadolu Hisarı'ndaki şamandıralardan dönüşler yapıldı, Dolmabahçe Sarayı ve Kız Kulesi önünden geçilerek Moda Deniz Kulübü'nde finiş tamamlandı. Nefis bir İstanbul manzarası eşliğinde geçen yarış, sportmence ve unutulmaz bir şekilde sona erdi."