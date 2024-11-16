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Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu'nun eşi: Yakın zamanda normal kata çıkarılacak

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Bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan eski Beşiktaşlı futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu açıklama yaptı. Neslihan Havutçu, "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinde son rutin işlemlerde bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırıldı. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır." dedi.

Eski futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu, kanser tedavisi için yoğun bakıma kaldırıldı. Eşinin son durumu hakkında açıklama yapan Neslihan Havutçu, "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinde son rutin işlemlerde bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırıldı. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır." ifadelerini kullandı.

TAYFUR HAVUTÇU YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

A Milli Takım başta olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor formaları giyen ve Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'da da teknik direktörlük yapan 54 yaşındaki Tayfur Havutçu, bir süredir kanser tedavisi görüyor. Havutçu'nun enfeksiyon sebebiyle değerlerinin yükseldiği ve tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma kaldırıldığı ifade edildi.

Tayfur Havutçu'nun Eşi Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

"YAKIN ZAMANDA NORMAL KATA ÇIKARILACAK"

Eşi Neslihan Havutçu, Tayfur Havutçu durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, 1 hafta önce enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını belirterek, "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinde son rutin işlemlerde bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırıldı. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır. Bu süreçte bize yoğun ilgi gösteren hastanesinin tüm çalışanlarına teşekkürü borç biliriz" diye konuştu.

Tayfur Havutçu'nun Eşi Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

Hastalık sürecinde Beşiktaş yönetimi, eski yöneticiler ve camiadan destek gördüklerini söyleyen Neslihan Havutçu, "Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz her zamanki gibi eşimin değerlerine saygı göstererek sevenlerimizi ve camiamızı üzmemek adına içimizde yaşamayı tercih ettik. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkürler" dedi.

TAYFUR HAVUTÇU KİMDİR?

Tayfur Havutçu, 23 Nisan 1970 yılında dünyaya geldi. Alman vatandaşlığı da bulunan Havutçu, ön libero mevkiinde görev almış milli formayı da giymişti. Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra teknik direktörlük de yaptı. Tayfur Havutçu, Beşiktaş'ın Onursal başkanı Süleyman Seba'nın da akrabası. 1994-2004 yılları arasında 10 yıl boyunca 59 kez milli takımlara çağrılan Tayfur Havutçu, 45 kez Türkiye A milli takım formasını giymiş bu maçlarda 6 gol attı. Havutçu, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı. A Milli Takım'da da Yardımcı Antrenörlük yaptı. 54 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile 2010-11 sezonunda Türkiye Kupası kazandı.

Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu'nun eşi: Yakın zamanda normal kata çıkarılacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıozgur ozturk:

Allah şifa versin

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