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Tayfur Havutçu Kanser Tedavisi Nedeniyle Yoğun Bakıma Alındı

Tayfur Havutçu Kanser Tedavisi Nedeniyle Yoğun Bakıma Alındı
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Eski futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu, enfeksiyon sebebiyle değerlerinin yükselmesi sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Eşi, tedavi sürecinin iyi gittiğini belirtti.

Eski futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu, kanser tedavisi için yoğun bakıma kaldırıldı.

A Milli Takım başta olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor formaları giyen ve Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'da da teknik direktörlük yapan 54 yaşındaki Tayfur Havutçu, bir süredir kanser tedavisi görüyor. Havutçu'nun enfeksiyon sebebiyle değerlerinin yükseldiği ve tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma kaldırıldığı ifade edildi.

Eşi Neslihan Havutçu, Tayfur Havutçu durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, 1 hafta önce enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını belirterek, "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinde son rutin işlemlerde bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırıldı. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır. Bu süreçte bize yoğun ilgi gösteren hastanesinin tüm çalışanlarına teşekkürü borç biliriz" diye konuştu.

Hastalık sürecinde Beşiktaş yönetimi, eski yöneticiler ve camiadan destek gördüklerini söyleyen Neslihan Havutçu, "Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz her zamanki gibi eşimin değerlerine saygı göstererek sevenlerimizi ve camiamızı üzmemek adına içimizde yaşamayı tercih ettik. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkürler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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