Tayfur Bingöl: 'Beşiktaş maçı benim için çok özel'di

Kocaelispor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Benim için çok özel bir gündü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Yeşil-siyahlıların, sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada Kocaelispor'un tek golünü atan Tayfur, Tüpraş Stadyumu'na rakip olarak çıktığı için duygusal anlar yaşadığını aktararak, "Benim için çok özel bir gündü. Biz profesyonel futbolcularız. Her şeyimi vermek zorundayım. Gol attım ve sevinmedim. Bize yakışan da bu. Çünkü Beşiktaş'ta oynadım. Çok güzel zamanlar geçirdim. Takım arkadaşlarım, taraftarlar beni seviyor. Ben de onları seviyorum" diye konuştu.

Puan kaybı yaşadıkları için üzgün olduğunu dile getiren Tayfur Bingöl, "Eyüpspor maçıyla kendimizle alakalı yeni bir başlangıç yapacağız. Önemli bir hafta olacak. Kocaelispor taraftarına, hocamıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL