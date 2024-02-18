Tavşanlı'da spor müsabakalarının güvenliği için toplantı yapıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde spor müsabakalarının güvenliğini sağlamak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Tavşanlı Kaymakamlık Binası'nda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Hayrettin Baskın başkanlık etti. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, kurum amirleri ve takım yöneticileri katıldı.

Kaymakam Baskın'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren spor takımlarının maçlarında güvenliğin sağlanması için alınacak tedbirler ele alındı. Özellikle Ada Stadı ve Karakova Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakalarda alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü. - KÜTAHYA