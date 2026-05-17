Tavşanlı'da genç sporcular doğada strateji ve hız mücadelesi verdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Ada Mesire Alanı, genç sporcuların strateji ve hız mücadelesine ev sahipliği yaptı. Doğayla iç içe bir atmosferde düzenlenen organizasyonda sporcular, ellerinde harita ve pusulalarla belirlenen hedefleri en kısa sürede bulmak için zamana karşı kıyasıya yarıştı.

Yarışmanın en dikkat çeken kategorisi olan minik öğrenciler, parkur boyunca hem fiziksel kondisyonlarını hem de zihinsel becerilerini sergiledi. Belirlenen kontrol noktalarını doğru sırayla ve en hızlı şekilde tamamlamaya çalışan sporcuların mücadelesi, izleyenlerden tam not aldı. Yarış sonunda dereceye giren minik sporcular, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Genç sporcuların heyecanına Tavşanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yaşar Taha Pişkiner ile Cevizdere Şehitleri ve Gazileri Tanıtım Araştırma Derneği Başkan Vekili Tuna İşleyen de ortak oldu. Sporcuları tebrik eden protokol üyeleri, organizasyon hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Törende konuşan Cevizdere Şehitleri ve Gazileri Tanıtım Araştırma Derneği Başkan Vekili Tuna İşleyen, oryantiring branşının gençlerin gelişimi üzerindeki önemine değinerek, "Bu tür spor dallarının daha çok desteklenmesi gerekiyor. Gençlerimizin doğayla iç içe, zihinlerini kullanarak spor yapmaları çok kıymetli. Bu vesileyle şimdiden tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Organizasyonun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Oryantiring İl Temsilcisi Nadire Erdinç ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Güzel ve verimli bir yarışma sürecini geride bıraktık. Özellikle havanın mevsim normallerinde ve güneşli olması, bu sporu yeni öğrenmeye başlayan sporcularımız için büyük bir avantaj sağladı. Katılım sağlayan tüm sporcularımızı ve onlara destek olan ailelerini gönülden kutluyorum."

Büyük bir coşkuyla tamamlanan organizasyon, ödül töreni ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - KÜTAHYA

