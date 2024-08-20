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Tavşanlı'da Bisiklet Turuyla Gençler Doğayla Buluştu

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde düzenlenen bisiklet turunda gençler doğayla buluştu. Mehmet Yaşa tarafından organize edilen etkinlikte yaklaşık 20 km pedal çevrildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesinde bisiklet turuna çıkan gençler doğa ile buluştu.

Balıköy beldesinde yaşayan Mehmet Yaşa, gençleri ve çocukları doğa ile buluşturuyor. Hafta sonu düzenledikleri bisiklet turu ile Balıköy 'den başladıkları yolculukları Dümrekulu köyü, Dümrek orta mahalle, Dümrek Hüseyin Paşa, Karaşehir mahallesi ve Balıköy beldesine ulaşılması ile sona erdi. Yapılan etkinlik ile yaklaşık 20 km pedal çevrildi.

Gençlerin zararlı ortamlardan uzak tutulmasının önemine değinen Mehmet Yaşa, "Dijital mecralar artık onların bütün vakitlerini alıyor. Onları bisiklet sayesinde doğa ile buluşturma fikri ortaya çıktı. Ben zaten bisiklet kullanmayı seviyorum. Gençler ve çocuklar çevrelerinden uzak kalıyorlar. Bisiklet bunu yenmenin en kolay ve masrafsız yolu. Hem spor yapıyorlar hem de çevrelerini tanımış oluyorlar. Çevre köylerden geçiyoruz. Oralardaki insanlarla tanışıyoruz. Onlar fotoğraf çekiliyoruz, sohbet ediyoruz. Bir sürü ağaç, çiçek hayvan türüyle karşılaşıyoruz. Yaşadığımız yakın çevrede bile doğa harikası yerler var. Biz gitmezsek elbette onlar bize gelmeyecektir. Gençlerle bisiklet vasıtasıyla bunları görüyoruz. Bütün bunları yaparken topluma bir mesaj da veriyoruz aslında. Özellikle çöp konusunda gençlerle konuşuyoruz, dikkat ediyoruz. Başkasının çöplerinin de bizim sorumluluğumuzda olduğunu anlıyoruz böylece. Biz bir tek çöp atınca dağ gibi çöp yığılabileceğini gösteriyorum onlara. Birlikte temizlik de yapıyoruz gerekirse. Gençler bisiklet sürerken çok eğleniyorlar. Umarım bunu devam ettirebiliriz." dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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