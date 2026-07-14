Sporcular Göbel'de yönlerini bulmak için yarıştı

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Tavşanlı ilçesindeki Göbel Kaplıcaları oryantiring yarışmalarına ev sahipliği yaptı.

Doğayla iç içe bir atmosferde gerçekleştirilen yarışmada sporcular, harita yardımıyla yönlerini tayin ederek hedefleri sırasıyla bulmak için kıyasıya mücadele etti. Zorlu parkurlarda hem zamanla yarışan hem de strateji geliştiren atletler, Göbel'in eşsiz doğal güzellikleri arasında ter döktü. Belirlenen hedefleri en kısa sürede ve hatasız bir şekilde tamamlayan sporcular, 4 farklı kategoride podyuma çıkma başarısı gösterdi. Yarışma sonunda dereceye giren başarılı sporculara madalyaları takdim edildi. Ödül töreninin ardından tüm katılımcılar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yarışmada dereceye giren sporculardan Eren Sezer, heyecan dolu anlar yaşadıklarını belirterek, "Yarışma çok heyecanlı geçti. Bu organizasyona üçüncü kez katılıyorum ve oryantiring sporunu herkese tavsiye ederim. Daha önce farklı alanlarda da yarışmış olmam, bu yarışta derece elde etmemde büyük rol oynadı" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın sorunsuz ve profesyonel bir şekilde tamamlanmasında Türkiye Oryantiring Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Ali Sarı ve görevli hakemlerin üstün gayretleri takdir topladı. Sporcular, hem spor yapmanın hem de Göbel Termal Tesisleri'nin büyüleyici parkurunda yarışmanın keyfini çıkardıklarını dile getirdiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı