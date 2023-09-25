Tavas Birlikspor'u deplasmanda yenen Ayyıldızspor, lige 3 puanla başladı

Denizli U16 Yaş D Grubu ilk haftasında deplasmanda Tavas Birlikspor'u 3-1 mağlup eden Ayyıldızspor lige iyi başlamanın sevincini yaşıyor.

Tavas Stadında oynanan Tavas Birlikspor - Ayyıldızspor U16 karşılaşması misafir takımın 1-3'lük galibiyeti ile sona erdi. Maçta ev sahibi Tavas Birlikspor'un golünü 70'inci dakikada Mehmet Irmak atarken, konuk Ayyıldızspor'a 3 puanı getiren golleri ise 15'inci dakikada Yusuf, 50'inci dakikada Levent ve 65'inci dakikada Metehan kaydetti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Ayyıldızspor'da ligin ilk haftasında deplasmanda alınan farklı galibiyetin sevinci yaşandı.

Karşılaşmayı izleyen Ayyıldızspor Kulüp Başkanı Ayşegül Günay, alt yapıya önem veren bir kulüp olduklarına dikkat çekerek; "Bütün yaş gruplarında mücadele etmeye çalışıyoruz. Amacımız Denizli'de futbolcu yetiştirmek. Bu gün u16 takımımızı izledik. İyi mücadele ettiler. İnşallah bu şekilde devam ederek geçen yıl elde ettiğimiz başarıların üzerine çıkmak istiyoruz. Bu gün emeği geçen futbolcu ve teknik heyete teşekkür ediyorum" dedi.

U16 Takımı Teknik Sorumlusu Adem Yıldız ve futbolculardan Yusuf Enes Başyiğit ise iyi oyun ve futbol ile kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek galibiyetlerin devam edeceğine inandıklarını ifade ettiler. - DENİZLİ