Tatvan'da Uluslararası Muaythai Şampiyonası düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 15 il ve 2 farklı ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla uluslararası bir muaythai şampiyonası gerçekleştirildi. Etkinlik, yoğun ilgi ve heyecan dolu müsabakalarla sona erdi.

Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde Tatvan Kapalı Spor Salonunda düzenlenen şampiyona yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, il ve ilçe protokolü üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Üst düzey ve heyecan dolu karşılaşmalara sahne olan şampiyonada, sporcular centilmence mücadele ederken, Tatvanlı sporseverler de profesyonel müsabakaları yakından izleme fırsatı buldu. Organizasyon, izleyicilerden tam not alırken, sporun birleştirici gücü bir kez daha ön plana çıktı. Müsabakalara katılan sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Organizasyon sonunda açıklamada bulunan Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, etkinliğin ilçenin sportif ve sosyal hayatına önemli katkı sunduğunu belirtti. Kaymakam Demirer, "Doğunun incisi Tatvan'da böylesine kapsamlı ve uluslararası nitelikte bir spor organizasyonunu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizden sporcuların da önemli dereceler elde etmesi bizleri ayrıca gururlandırdı. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen şampiyona toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİTLİS

