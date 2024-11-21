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Tatvan'da Okullar Arası Güreş İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi

Tatvan'da Okullar Arası Güreş İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri programı çerçevesinde düzenlenen güreş il birinciliği müsabakalarına 15 okuldan 150 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular, Diyarbakır'da yapılacak bölge şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar arası güreş il birinciliği müsabakaları düzenlendi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri programı kapsamında Tatvan Sporcu Fabrikası'nda gerçekleştirilen müsabakalara, il genelindeki 15 okuldan 150 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen yarışlar sonucunda dereceye giren sporcular, Diyarbakır'da yapılacak bölge şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, güreş il birinciliği müsabakalarının Tatvan'da düzenlendiğini belirtti. Dereceye giren sporcuların 21-25 Aralık tarihleri arasında Diyarbakır'da yapılacak bölge şampiyonasında mücadele edeceğini kaydeden Ak, bu sporcuların bölge şampiyonasında başarılı olup Türkiye şampiyonasına katılmalarını hedeflediklerini ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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