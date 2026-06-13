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Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu Türkiye ikincisi oldu

Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu Türkiye ikincisi oldu
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Doğu Anadolu Bölgesi şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılan Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu, 2014 doğumlu sporcuların mücadele ettiği organizasyonda Türkiye ikinciliği elde etti.

Doğu Anadolu Bölgesi şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılan Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu, 2014 doğumlu sporcuların mücadele ettiği organizasyonda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu.

Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu, yalnızca bölge şampiyonlarının katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla Türkiye ikinciliğini elde etti. Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde düzenlenen ve Türkiye'nin farklı bölgelerinin şampiyonlarının mücadele ettiği organizasyona Doğu Anadolu Bölgesi şampiyonu olarak katılan Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu, grup aşamasından finale kadar sergilediği başarılı performansla dikkat çekerek Türkiye ikinciliği elde etti.

A Grubu'nda mücadele eden Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu, ilk maçında Nazilli Beşiktaş Futbol Okulu'nu 2-1 mağlup etti. İkinci karşılaşmada Samsun temsilcisiyle 1-1 berabere kalan Tatvan ekibi, grubun son maçında Gaziantep Beşiktaş Futbol Okulu'nu 3-1 yenerek grubunu 7 puanla lider tamamladı.

Grup lideri olarak yarı finale yükselen Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu, B Grubu lideri Çekmeköy Beşiktaş Futbol Okulu ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Tatvan temsilcisi adını finale yazdırdı.

Finalde Gaziantep Beşiktaş Futbol Okulu ile karşı karşıya gelen Tatvan ekibi, çekişmeli geçen mücadelede rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Gaziantep Beşiktaş Futbol Okulu Türkiye şampiyonu olurken, Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu organizasyonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Turnuvada Çekmeköy üçüncü, Ankara Çayyolu Beşiktaş Futbol Okulu ise dördüncü sırada yer aldı.

Karşılaşmalar, Beşiktaş Futbol Akademisi antrenörleri ile Beşiktaş Akademi Sorumlusu ve Beşiktaş A Takımı'nın eski teknik direktörü Serdar Topraktepe tarafından da yakından takip edildi.

Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu'nun elde ettiği Türkiye ikinciliği, hem Tatvan'da hem de Bitlis genelinde büyük sevinçle karşılanırken, genç sporcuların başarısı geleceğe dair umut verdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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