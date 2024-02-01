Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez, Bilecik'te amatör kulüp başkanlarıyla bir araya geldi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda Düşmez ve katılımcılar, amatör spor dallarının daha nitelikli hale getirilmesine ilişkin önerileri masaya yatırdı.

Düşmez, AA muhabirine, TASKK'ın futbolun yanı sıra diğer branşları da geliştirmeye yönelik kurulduğunu söyledi.

Futbolu çoğu insanın sevdiğini ve bu branşın kendi mecrasında atılım gerçekleştirdiğini aktaran Düşmez, şunları kaydetti:

"Salon sporları ve diğer 62 olimpik branş var. Tüm şehirlerde tavsiyemiz, amatör federasyonların bu branşlara destek vermesidir. Bunun önümüzdeki günlerde devletimizin ve yerel yönetimlerin katkısıyla artarak devam etmesi arzumuzdur. Eğer böyle olursa Türk sporu ve STK'ları daha fazla gelişir. Bu, benim Bilecik spor camiasını, valiliğini, yerel yönetimleri, belediye başkanını ve tüm spor kulüplerini görme ve hasbihal etme sözümdü. Onu yerine getirdim. Osmanlı'nın kurulduğu bu kadim şehrin, her geldiğimde çok daha güzel özelliklerini yakalıyor ve görüyorum. Her gelişimde Bilecik'in gizemli taraflarını öğreniyorum."

Etkinlikte, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nın yanı sıra Bilecik 1969 Spor Kulübünün başkanlığını yürüten Mehmet Ergün de yer aldı.