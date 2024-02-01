Üye Girişi
Haberler

TASKK Başkanı Ali Düşmez, Bilecik'te amatör kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez, Bilecik'te amatör kulüp başkanlarıyla bir araya geldi. Düşmez ve katılımcılar, amatör spor dallarının daha nitelikli hale getirilmesine ilişkin önerileri masaya yatırdı.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez, Bilecik'te amatör kulüp başkanlarıyla bir araya geldi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda Düşmez ve katılımcılar, amatör spor dallarının daha nitelikli hale getirilmesine ilişkin önerileri masaya yatırdı.

Düşmez, AA muhabirine, TASKK'ın futbolun yanı sıra diğer branşları da geliştirmeye yönelik kurulduğunu söyledi.

Futbolu çoğu insanın sevdiğini ve bu branşın kendi mecrasında atılım gerçekleştirdiğini aktaran Düşmez, şunları kaydetti:

"Salon sporları ve diğer 62 olimpik branş var. Tüm şehirlerde tavsiyemiz, amatör federasyonların bu branşlara destek vermesidir. Bunun önümüzdeki günlerde devletimizin ve yerel yönetimlerin katkısıyla artarak devam etmesi arzumuzdur. Eğer böyle olursa Türk sporu ve STK'ları daha fazla gelişir. Bu, benim Bilecik spor camiasını, valiliğini, yerel yönetimleri, belediye başkanını ve tüm spor kulüplerini görme ve hasbihal etme sözümdü. Onu yerine getirdim. Osmanlı'nın kurulduğu bu kadim şehrin, her geldiğimde çok daha güzel özelliklerini yakalıyor ve görüyorum. Her gelişimde Bilecik'in gizemli taraflarını öğreniyorum."

Etkinlikte, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nın yanı sıra Bilecik 1969 Spor Kulübünün başkanlığını yürüten Mehmet Ergün de yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

Ali düşmez Bilecik Türkiye Spor Valilik Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gmail şifresi nasıl değiştirilir? Gmail ve E-posta şifremi unuttum ne yapmalıyım? Gmail şifre değiştirme! Rakam nedir? Tüm rakamlar nelerdir? Kaç rakam var? Rakam kümesi! Rakamlar kaçtan başlar? En küçük rakam kaç? Rakam ve sayı aynı şey mi? Antalya'da gezilecek yerler nelerdir? Antalya'da gezilecek yerler! Antalya'da mutlaka görülmesi gereken yerler listesi! Arılarla ilgili ilginç bilgiler! Arı sokmasına ne iyi gelir? Bal arıları ile ilgili hadis ve ayet var mı? Arılar hakkında ilginç bilgiler nelerdir? Baldır neresi? Baldır bacağın neresidir? Baldır nerede bulunur? Baldır ne demek, ne anlama geliyor? "İnstagram şifremi unuttum ne yapmam gerek? " diyorsanız Instagram Şifre Yenileme ve Değiştirme yöntemleri! Instagram hesap kurtarma! Valorant Sistem Gereksinimleri | Valorant laptopta oynanır mı? Valorant için minimum ekran kartı kaç? Valo kaç GB? Valo için RAM kaç olmalı? Rio Karnavalı nerede, hangi ülkede? Cemreler ne zaman düşecek? 2024 Cemre hangi ay düşer? Dilber yeni bölüm ne zaman? Dilber CANLI izle! Herkes nasıl yazılır? TDK'ya göre herkes mi herkez mi doğru yazılışı? Ramazan Hoca namaz kılarken mi öldü, nasıl öldü? Wolverhampton Manchester Utd maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Wolverhampton Manchester Utd ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ West Ham Bournemouth maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? West Ham Bournemouth ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Ronaldo sakatlandı mı? Ronaldo Al-Nassr – Inter Miamı maçında neden yok?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title