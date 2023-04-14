Taş üstünde taş bırakmadı! Fenerbahçe'nin paylaşımları Kayserispor Başkanı'nı çıldırttı: Bu ne ahlaksızlık!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde konaklayan Kayserispor için Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımlar Başkan Ali Çamlı'yı çıldırttı. Çamlı, "Biz Özbek'in otelinde kalıyoruz diye maçı satacak kadar aşağılık bir davranış içine mi gireceğiz? Konuşursam çok ağır konuşurum. Kafasının arkasında bu tür şeyler olanlar bunu düşünebilir. Bu ne ahlaksızca bir tutum ve davranış!" dedi.

Fenerbahçe, Galatasaray- Kayserispor maçına kısa bir süre kala konuk ekibin takım otobüsünün Dursun Özbek'in otelinin önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşıp, "Bu bilgi doğru mu, doğruysa etik mi? Bu gündemle birlikte akşamki maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız?" açıklaması yapmıştı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray maçından önce çok sert ifadelerle bu sorulara cevap verdi.

Fenerbahçe'nin söz konusu paylaşımı

İşte Çamlı'nın açıklamaları:

"Ben sinirlenirsem çok ağır konuşurum. Biz Dursun Özbek'in otelinde kalıyoruz diye maçı satacak kadar aşağılık bir davranış içerisine mi gireceğiz? Bunu söyleyenler, konuşanlar utansın.

"BİZ HAYATI ŞEREFİYLE YAŞAYAN İNSANLARIZ"

Kafasının arkasında bu tür şeyler olanlar ancak bunu düşünebilir. Biz, hayatı şerefiyle, namusuyla yaşayan insanlarız.

"YENERSEK İYİ, KAYBEDERSEK BAŞKA BİR ŞEY Mİ?"

Yenersek iyi, başka bir şey olursa yani biz şimdi otel karşılığında maçı mı vermiş olacağız? Bu ne ahlaksızca bir tutum ve davranış! Buraya maç yapmaya geldik. İddiaları duyunca bütün sinirim tavan yaptı."

"BİZ TEST EDİLECEK KULÜP DEĞİLİZ"

Kayserispor bunun test edileceği kulüp değil. Kayserispor ve camiası, sahada ter döken çocukların hepsi bu düşünce içerisinde olanlardan daha namuslu ve şereflidir. Bütün Türkiye bundan emin olabilir."