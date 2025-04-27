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Tartışmalar daha da alevlendi! Fenerbahçe'den olay yaratacak paylaşım

Tartışmalar daha da alevlendi! Fenerbahçe'den olay yaratacak paylaşım
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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçındaki hakem kararlarına tepkisini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, karşılaşmalarda damga vuran pozisyonlarla ilgili yeni bir videolu paylaşım yaptı ve "Tüm Türkiye'nin gözü önünde!" notunu düştü.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hakem kararlarına gösterdiği tepkiyi bu kez videolu bir paylaşımla yeniledi.

"TÜM TÜRKİYE'NİN GÖZÜ ÖNÜNDE!"

Fenerbahçe'den yapılan videolu paylaşıma "Tüm Türkiye'nin gözü önünde!" notunu düşüldü ve tartışmalı pozisyonlarla ilgili şu ifadeler kullanıldı;

  • 1- Rakip oyuncu ceza sahasında Dzeko'nun bileğine basıyor.
  • 2- Attığımız gol alelacele iptal ediliyor!
  • 3- Rakip oyuncu ceza sahasında Dzeko'yu düşürüyor.

İşte o pozisyonlar;

Tartışmalar daha da alevlendi! Fenerbahçe'den olay yaratacak paylaşımGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Tartışmalar daha da alevlendi! Fenerbahçe'den olay yaratacak paylaşımGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Tartışmalar daha da alevlendi! Fenerbahçe'den olay yaratacak paylaşımGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

İşiniz gücünüz penaltı ve Duran top beklentisi futbol diye bir şey yok zaten Ciddi maçlarda ne hale geldiğini Ali'nin belli Galatasaray maçlarında hezimete vuruyorsunuz algı yaratarak Hakemleri etki altına alıyorsunuz ve kaç sefer yenik durumdayken uydurma penaltılarla öne geçiyorsunuz Dün de aynısı oldu.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

İşiniz gücünüz penaltı ve duran top beklentisi futbol diye bir şey yok. Zaten ciddi maçlarda ne hale geldiğini alenen belli. Galatasaray maçlarında hezimete vuruyorsunuz algı yaratarak hakemleri etki altına alıyorsunuz ve kaç sefer yenik durumdayken uydurma penaltılarla öne geçiyorsunuz. Dün de aynısı oldu.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

yapı dır yapı

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bazı kelimeler yanlış yazılmış düzeltiyorum. İşiniz gücünüz penaltı ve duran top beklentisi futbol diye bir şey yok. Zaten ciddi maçlarda ne hale geldiğini alenen belli. Galatasaray maçlarında hezimete vuruyorsunuz algı yaratarak hakemleri etki altına alıyorsunuz ve kaç sefer yenik durumdayken uydurma penaltılarla öne geçiyorsunuz. Dün de aynısı oldu.

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bırakın şu mağdur rolünü, siz neden şampiyon olamadınız. taraftara onu anlatın

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yüzsüzler ordusu komutanı Ali Koç bir de Skriniar'ın rakiplerine attığı dirseklerin fotolarını koysana...

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Haber YorumlarıFuat Marik:

Fetullah spor olmadığınız için boşa beklemeyin yoksa himmetçi olsanız kendi ayağınıza bile takilsaniz penaltı verilir

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Haber YorumlarıÖmer Çetinkaya:

Sadece kendine Müslüman takımı. Birgün de lehinize verilen kararları paylaşın. Önce top oynayın. Eyüp maçı kararları, Konya vb... Tabi taraftarı yani bizleri nasıl kandiracaksınız. İki yüzlüler

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