Tartışmalar daha da alevlendi! Fenerbahçe'den olay yaratacak paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hakem kararlarına gösterdiği tepkiyi bu kez videolu bir paylaşımla yeniledi.

"TÜM TÜRKİYE'NİN GÖZÜ ÖNÜNDE!"

Fenerbahçe'den yapılan videolu paylaşıma "Tüm Türkiye'nin gözü önünde!" notunu düşüldü ve tartışmalı pozisyonlarla ilgili şu ifadeler kullanıldı;

1- Rakip oyuncu ceza sahasında Dzeko'nun bileğine basıyor.

2- Attığımız gol alelacele iptal ediliyor!

3- Rakip oyuncu ceza sahasında Dzeko'yu düşürüyor.

İşte o pozisyonlar;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS