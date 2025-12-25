Haberler

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası başarılı sporcuları ödüllendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda başarılı olan sporculara ödüllerini verdi. Odanın konferans salonunda düzenlenen programda Oda Başkanı Ruhi Koçak, sporculara hediyelerini takdim etti.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası tarafından çeşitli branşlardaki yarışmalarda başarılı olan sporculara ödül verildi.

Farklı dallarda düzenlenen turnuvalarda derece alan sporcular için odanın konferans salonunda program yapıldı.

Programa katılan Oda Başkanı Ruhi Koçak, sporculara hediyelerini verdi.

Koçak, sporcuların her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Spor
Sadettin Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay