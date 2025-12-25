Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası başarılı sporcuları ödüllendirdi

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası tarafından çeşitli branşlardaki yarışmalarda başarılı olan sporculara ödül verildi.

Farklı dallarda düzenlenen turnuvalarda derece alan sporcular için odanın konferans salonunda program yapıldı.

Programa katılan Oda Başkanı Ruhi Koçak, sporculara hediyelerini verdi.

Koçak, sporcuların her zaman yanında olacaklarını belirtti.