Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonulularla Buluştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beykoz Spor Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte Kastamonulular ile bir araya geldi. Etkinlikte yöresel lezzetlerin satışı yapıldı, halk oyunları ekibi sahne aldı ve yerel sanatçılar konser verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beykoz Spor Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte Kastamonulular ile bir araya geldi.

Yumaklı, Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) ile Kastamonu Konfederasyonu (KAS-KON) organizasyonu, Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Büyük Kastamonu Buluşması'na katıldı.

Etkinlikte Yumaklı'ya, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yumaklı, hemşehrileriyle fotoğraf çektirdi. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Yumaklı, ikram davetlerini de geri çevirmedi.

Yöresel lezzetlerin satışa sunulduğu etkinlikte halk oyunları ekibi de sahne aldı. Yerel sanatçılar da sevilen türküleri ve şarkılarını Kastamonulular için seslendirdi. Etkinlikte ayrıca, yöresel yemekler de ikram edildi.