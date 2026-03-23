''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı

Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu Tarık Biberovic, Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

''ONUN SAYESİNDE BURADA KALABİLDİM''

Boşnak asıllı Türk basketbolcusu Tarık Biberovic, Fenerbahçe Beko'ya transfersüreciyle ilgili "O dönem çoğu zaman basketbolcuları Balkanlar'dan alıyorlardı. Benim o dönemde şansım, menajerimin Zeljko Obradovic ile çalışmasıydı. Bunun üzerine Fenerbahçe A takımı ile idmanlar yaptık ve Zeljko hocanın gözüne girebilmeyi başarabildik, onun sayesinde burada kalabildim" dedi.

"BİZİM DEDELERİMİZ TÜRK"

Fenerbahçe ile tanışıklığının oldukça eskiye dayandığını belirten milli forvet, "Aradan geçen 9 yıla baktığımda Fenerbahçe'ye iyi ki gelmişim diyorum tabii ki. Bu topraklara geri dönmek kitabımızda vardı. Kadere inanan bir insanım. Zaten bizim dedelerimiz Türk asıllı aslında. Savaş sonrası Novi Pazar'a gidiyorlar. O yüzden sahiplendim ve gururla bunu temsil ediyorum. Mirsad Türkcan bu takımın efsanesiydi. Kendisi Fenerbahçe'de oynadığı için Novi Pazar'da böyle bir büyüklük vardı zaten. Novi Pazar ile Fenerbahçe arasında futbolda da bir bağ var eskiye dayanan. 13-14 yaşında üzerimde kocaman bir Fenerbahçe ceketi bulunan fotoğraflarım vardı. Şimdi artık Fenerbahçe'ye tamamen bağlandım, futbol ve voleyboldaki maçlarını da takip ediyorum.'' sözlerini sarf etti.

"BİZ ALLAH YOLUNDA GİDİYORUZ; İDOLÜM HZ. MUHAMMED"

İdolünün Hz. Muhammed olduğunu belirten Biberovic, "Biz Allah'ın yolundan, Peygamberimizin izinden giden bir Müslümanız. Beni kim tanıyorsa bunu biliyor zaten. Hiçbir şeyden korkmuyoruz Allah dışında, bana özgüvenimi soğukkanlılığımı sağlayan şey de bu zaten. Kitabımızda ne yazıyorsa öyle olacak." yorumunda bulundu.