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Tarık Biberovic galibiyeti getirdi! Millilerimiz, İzlanda'yı son saniyede devirdi

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda'yı konuk etti. Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 76-75 galip gelen Milliler, ilk galibiyetlerini aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 76-75 mağlup etti.

Tarık Biberovic galibiyeti getirdi! Millilerimiz, İzlanda'yı son saniyede devirdi

İLK GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte grupta Türkiye ve İzlanda'nın puanı 3'e ulaştı. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 yenilmişti.

Tarık Biberovic galibiyeti getirdi! Millilerimiz, İzlanda'yı son saniyede devirdi

  • 1. Periyot sonucu: Türkiye 16-16 İzlanda
  • 2. Periyot sonucu: Türkiye 19-14 İzlanda
  • 3. Periyot sonucu: Türkiye 19-17 İzlanda
  • 4. Periyot sonucu: Türkiye 22-28 İzlanda
Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Basketbol İzlanda Basketbol Spor Haberler

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