Tarık Biberovic galibiyeti getirdi! Millilerimiz, İzlanda'yı son saniyede devirdi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda'yı konuk etti. Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 76-75 galip gelen Milliler, ilk galibiyetlerini aldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 76-75 mağlup etti.
İLK GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte grupta Türkiye ve İzlanda'nın puanı 3'e ulaştı. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 yenilmişti.
- 1. Periyot sonucu: Türkiye 16-16 İzlanda
- 2. Periyot sonucu: Türkiye 19-14 İzlanda
- 3. Periyot sonucu: Türkiye 19-17 İzlanda
- 4. Periyot sonucu: Türkiye 22-28 İzlanda