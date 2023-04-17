Tarihi şampiyonluk sonrası Ali Koç'un basketbolcunun çocuğunu güldürmek için yaptıklarına beğeni yağdı

Kadınlar Euroleague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni farklı mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding'de başkan Ali Koç, mücadelenin sonunda büyük mutluluk yaşadı. Koç'un maçta 35 sayıyı görerek EuroLeague Kadın finalleri tarihinin en çok sayı atan oyuncusu olan Brenna Stewart'ın çocuğunu kucağına alıp, güldürmeye çalıştığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Euroleague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu. Mücadele sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zaferi getiren sporcu Brenna Stewart ile mutluluğunu paylaştı.

STEWART'IN ÇOCUĞUNU GÜLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Başkan Ali Koç zafer sonrası parkeye inerek tüm takımı kutladı ve kupa seremonisine katıldı. Bu sırada Koç'un finalin yıldızı Brenna Stewart'ın çocuğunu kucağına alarak onu güldürmeye çalışması renkli anlar ortaya çıkardı.

FENERBAHÇE İLKİ BAŞARDI

35 sayı kaydeden Stewart, EuroLeague Kadın finalleri tarihinin en çok sayı atan oyuncu oldu. Fenerbahçe, hem erkek hem de kadın basketbolda Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu.