Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen için Avrupa devleri harekete geçti. İspanyol basını, Real Madrid'in Nijeryalı golcüyü transfer listesinde ilk sıraya yazdığını ve sarı-kırmızılıların kapısını yüksek bir teklif ile çalmaya hazırlandığını duyurdu.

REAL MADRİD'İN YENİ HEDEFİ OSIMHEN

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkat çeken Victor Osimhen, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin radarına girmeyi başardı. İspanyol transfer basınının önde gelen kaynaklarından Fichajes'te yer alan habere göre Real Madrid, hücum hattını güçlendirmek için Nijeryalı yıldızı en önemli adaylardan biri olarak belirledi.

Haberde, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de Osimhen transferine sıcak baktığı ve yıldız golcüyü gelecek sezonun en kritik hedeflerinden biri olarak değerlendirdiği ifade edildi.

110 MİLYON EURO'LUK DEV OPERASYON

İspanyol ekibinin bu transfer için ciddi bir bütçe hazırladığı belirtilirken Real Madrid'in Galatasaray'ın kapısını 80 ile 110 milyon euro arasında değişen bir bonservis teklifiyle çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde Osimhen transferi Avrupa futbolunun en dikkat çeken hamlelerinden biri olabilir.

PREMIER LİG DEVLERİ DE TAKİPTE

Real Madrid'in yanı sıra İngiltere Premier Lig'inden bazı büyük kulüplerin de Victor Osimhen'i yakından takip ettiği ifade edildi. Yaz transfer döneminde Nijeryalı yıldız için Avrupa'da büyük bir teklif yarışının yaşanabileceği belirtiliyor. Galatasaray'ın ise yıldız golcüyü takımda tutmak için yoğun bir çaba göstermesi bekleniyor.