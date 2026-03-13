Haberler

Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro

Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro
Galatasaray yönetiminin Victor Osimhen için 150 milyon euro, Barış Alper Yılmaz için ise 50 milyon euro bonservis beklentisi olduğu ve iki oyuncudan toplam 200 milyon euro gelir hedeflendiği belirtildi.

  • Galatasaray yönetimi Victor Osimhen için 150 milyon euro bonservis beklentisi belirledi.
  • Galatasaray yönetimi Barış Alper Yılmaz için 50 milyon euro bonservis beklentisi belirledi.
  • Galatasaray yönetimi iki oyuncu için toplam 200 milyon euro satış geliri hedefliyor.

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Galatasaray'da yıldız futbolcuların performansı Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz için belirlediği bonservis beklentisi ortaya çıktı.

OSIMHEN İÇİN 150 MİLYON EURO

Sezon başında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Osimhen, performansıyla değerini katladı. Nijeryalı yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 18 gol ve 7 asist üreterek takımın en önemli isimlerinden biri oldu.

Sarı-kırmızılı yönetimin Osimhen için belirlediği bonservis beklentisinin 150 milyon euro seviyesinde olduğu ve bu rakamın altındaki tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı ifade ediliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN 50 MİLYON EURO

Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Barış Alper Yılmaz da Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çeken milli futbolcu için yönetimin beklentisinin 50 milyon euro olduğu belirtiliyor.

HEDEF 200 MİLYON EURO'LUK SATIŞ

Galatasaray yönetimi, iki oyuncu için belirlenen bonservis bedelleriyle toplamda 200 milyon euro seviyesinde bir satış geliri elde etmeyi hedefliyor. Böyle bir transfer gerçekleşmesi halinde Türk futbol tarihinin en büyük satışlarından biri gerçekleşebilir.

