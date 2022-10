Tarihi maç sonrası Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarını sert uyardı: Bunu bir daha yapmayın

Fenerbahçe'nin Rennes karşısında 3-0'dan 3-3'e getirdiği maç sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Altay'ı ıslıklayan taraftarlara tepki gösteren Portekizli hoca, "Oyuncular arasında ayrım yapmayın. İyi anlarda bize her zaman destek oluyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, 3 farklı geriye düştüğü karşılaşmada Rennes ile 3-3 berabere kalmayı başardı. Tarihi geri dönüşün yaşandığı maç sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULAR ARASINDA AYRIM YAPMAYIN"

Altay'ın ıslıklanmasına tepki gösteren Jesus, "Taraftara seslenmek istiyorum; Bugün Altay'a gösterilen tepki bana gösterilmiş tepkidir. Ben de böyle bir şey istemem. Belirttiğim gibi o tepkiler aynı zamanda bana da yapıldı. Böyle olmamalı. Oyuncular arasında ayrım yapmasınlar çünkü ben yapmıyorum. Ben böyle bir ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un açıklamalarının devamı şöyle:

"MIHA'NIN GOLÜNDEN SONRA DAHA DA İNANDIK"

"Rennes maçın başında Majer'in pozisyonuyla bizi şaşırttı. İlk yarım saatte Fenerbahçe defansif dengeli sağlamakta zorlandı. Rennes 3 tane kolay gol attı. Müdahale etmemiz gerekiyordu. Futbolda time-out yok. Dolayısıyla maç içerisinde Arao ile Crespo arasında bir pozisyon değişikliği yapmak zorunda kaldım. Çünkü Majer, Crespo'nun arkasında boş kalıyordu. 3-1'e getirince maçı tekrardan çevirebileceğimize inandık. Devre arasında neleri düzeltmemiz gerektiğini düşündük. Bir gol atarsak, bu maçta beraberliği ya da galibiyeti getirebileceğimize inanıyorduk. Miha'nın golünden sonra daha da inandık.

"ZICO BENİM İYİ BİR ARKADAŞIM"

Zico'nun rekorunu kırmak tabii ki isterim. Çünkü bu kazanarak devam ettiğimizin bir göstergesi olur. Zico benim iyi bir arkadaşım. Ben Flamengo'da çalışırken, o Flamengo'nun bir numaralı idolü, kendisiyle röportajlar gerçekleştiriyorduk. Bu rekorda onun adımlarını takip etmek benim için bir mutluluk.

"RENNES, PSG'DEN SONRA EN ÇOK GOL ATAN 2. TAKIM"

Maçın ilk yarısında rakibimiz çok boşluk buldu ve etkililerdi. Majer oyundan düştükten sonra biz daha fazla boşluk bulduk. Taktiksel pozisyonumuz daha iyi bir seviyeye çıktı. Daha fazla top tutmaya, daha fazla şut çekmeye başladık. Maç bu şekilde değişti. Daha fazla şut attığınızda gol atmaya daha yaklaşmış oluyorsunuz. Rennes, Avrupa'nın en üst seviye takımlarından birisi. Bununla ilgili bundan şüphemiz yok. Fransa Ligi'nde PSG'den sonra en çok gol atan ikinci takım. Biz maça iyi başlayamadık ama daha sonra hatalarımızı düzelttik.

"BİZİ OYNATMADILAR"

Majer oyundan düştükten sonra daha fazla boşluk bulduk. Bunların olacağını devre arasında söylemiştim. Rakibimiz ilk yarıda çok üst düzey önde baskı yaptı. Tıpkı Fenerbahçe'nin diğer rakiplerine yaptığı gibi. Bizi oynatmadılar. Ama ben hiçbir takımın 90 dakika boyunca bu tempoda baskı yapamaz. Aynı şey bizim için de geçerli. Bizim açımızda belirleyici olan faktör buydu.

"İŞİN SIRRI İNANMAK"

Fenerbahçe şu an mental ve psikolojik olarak çok güçlü. Bize karşı kazanmak kolay değil. Her oyuncu, her teknik direktör böyle bir skoru koruyamayınca suçlu hisseder. Onlar da bu şekilde düşünüyorlar. Ama bence daha çok Fenerbahçe'nin hakkının verilmesi gerekiyor. Hakem son düdüğü çalmadan maç bitmiyor ve Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynuyorsanız, bu durum daha da zorlaştırıyor. İşin sırrı bence inanmak.

"UMARIM ALTIN ANAHTARI ALAN TARAF BİZ OLURUZ"

Bugün berabere kaldık. İki takım grubun son haftasında birincilik için mücadele edecek. Ama bu sezon takım Avrupa'da güzel ilerliyor. Umarım son maçtan sonra altın anahtarı alan taraf biz oluruz. Daha fazla gol atarak kazanırız ve gruptan birinci çıkarız.

"FUTBOLDA BUNLAR OLABİLİYOR"

Biz 3-4 günde bir maç yapmanın bedelini ödüyoruz. Benim beklediğim bir durumdu bu. Attila, Serdar, Gustavo neredeyse her maçta oynuyor. Her an sakatlanabileceklerini öngörüyorduk. İçinde bulunduğumuz durumun bedeli bu. Eğer haftada bir maç yapsak, böyle bir risk olmazdı. Elimde bir stoper daha olsaydı çünkü Luan Peres'in ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Gustavo da kas sakatlığı yaşadı. Minimum 2 maç olmayacak. Futbolda bunlar olabiliyor. Bunların üstesinden gelmeyi bilmelisiniz. Ama bana sorsanız, takıma katılacak oyuncu için hiç düşünmeden stoper derdim.

"HİÇBİR İNSAN ÇOCUKLARI ARASINDA AYRIM YAPMAZ"

Fenerbahçe oyuncuları biliyor ki, hepsi benim için çok önemli. 3 günde bir maç yaptığımızı ve sürekli rotasyon yaptığımızı biliyorlar, ki bu maçta fazla yapamadım. Ama oyuncularım biliyor ki, hepsi benim için çok önemli. Fenerbahçe taraftarları da bilmeli ki, bizim takımda herkes önemli. Eğer takımı seviyorsanız, oyuncular arasında ayrım yapmamalısınız. Takımlarını çok seviyorlar bazı oyuncuları daha fazla sevmeleri normal ama herkese saygı göstermeleri gerekiyor. Hiçbir insan çocukları arasında ayrım yapmaz.

"BEN BURAYA FENERBAHÇELİLER TAKIMLARINI ÇOK SEVDİĞİ İÇİN GELDİM"

Sadece kazandığında takımını alkışlayan taraftar benim için sıfırdır! Ben buraya bu yüzden geldim. Ben buraya Fenerbahçeliler takımlarını çok sevdiği için geldim!"