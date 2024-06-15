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Turnuva tarihine geçen gol! Arnavutluk, İtalya'yı 23. saniyede avladı

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2024 Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki İtalya ile Arnavutluk maçı daha bitmeden tarihe geçti. Arnavutluk'ta Nedim Bajrami, 23. saniyede attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Avrupa Şampiyonası'nda atılan en erken gol olarak tarihteki yerini aldı.

2024 Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci maçında İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Gollerin yağmur gibi yağdığı bu maçta Avrupa Şampiyonası tarihinin en erken golü atıldı.

23. SANİYEDE TARİHE GEÇEN GOL

İtalya'da Dimarco'nun kullandığı taç atışında savunmadan önce araya giren Nedim Bajrami, düzgün bir vuruşla topu 23. saniyede ağlara gönderdi ve Arnavutluk'u 1-0 öne geçirdi. 25 yaşındaki futbolcunun bu golü, Avrupa Şampiyonası'nda atılan en erken gol olarak tarihe geçti.

İşte o tarihi an;

Tarihe geçen gol! İtalya, 23. saniyede yıkıldı

İTALYA MAÇI ÇEVİRDİ

Bu tarihi golle 1-0 geriye düşen İtalya, 11. dakikada Alessandro Bastoni ve 16. dakikada Nicolo Barella'nın golleriyle 2-1 öne geçerek maçı lehine çevirmeyi başardı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Arnavutluk İtalya Futbol Spor Haberler

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