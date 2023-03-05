Tarih yazan Mbappe'yi ilk tebrik eden Mauro Icardi oldu: Hikayenin parçası olduğum için mutluyum

Paris Saint-Germain forması altında 247 maça çıkan Kylian Mbappe, 201 kez fileleri havalandırdı ve kulüp tarihinin en çok gol atan ismi oldu. Fransız yıldızın, PSG'den eski takım arkadaşı Mauro Icardi yaptığı paylaşımda Mbappe'yi tebrik ederken, "Hikayenin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en iyi golcülerinden biri olarak gösterilen Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain formasıyla tarih yazmaya devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu, Nantes karşılaşmasında fileleri havalandırarak yeni bir başarıya imza attı. Fransız yıldızı ilk kutlayan isim ise Galatasaray'ın golcüsü Icardi oldu.

KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU OLDU

Paris Saint-Germain'in Nantes'ı 4-2 yendiği mücadelede, Kylian Mbappe son golü atan isim oldu. Fransız yıldız böylece, 247 maçta 201 kez fileleri havalandırarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

"HİKAYENİN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN MUTLU VE GURURLUYUM"

Mbappe'yi ilk tebrik eden isimlerden biri eski takım arkadaşı Mauro Icardi oldu. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü, PSG'den eski takım arkadaşı için yaptığı paylaşımda, "Tebrikler. Hikayenin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin paylaşımı şöyle: