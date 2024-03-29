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Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor

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3-2 biten Trabzonspor maçından sonra yaşananlardan dolayı ligden çekilmeyi gündeme getiren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, teknik heyet ve futbolcuların tamamı lige devam etmek istiyor.

TAKIM LİGE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Bu sezon Süper Lig'de inanılmaz istatistiklere imza atan ve şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan sarı-lacivertliler, milli aranın ardından yapılacak olan Adana Demirspor maçına çıkmak istiyor.

Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor

YÖNETİME İLETTİLER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve ekibi bu konu hakkında aksini düşünmüyor. Kartal ve ekibi bu isteklerini deklare edip yönetime de iletti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Snn Aksu:

Fenerbahçe'yi ancak Endonezya ligi kaldırır

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Yasar Unal:

Doğrusu da budur. Meydanı bırakmamak lazım her türlü dezavantaja rağmen.

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Ali Korkmaz:

Abi siz nasıl bir kulüpsünüz ya ! Trabzon meselesinin cezasını hafifletmek için her türlü şeyler yaptınız. Düşmek istiyoruz başka liglere bakıcaz dediniz şimdide düşmek istemiyoruz diyorsunuz. Allah akıl fikir versin size. Ben bir Beşiktaşlı olarak şunu söylüyorum bu sizin kaloriferci ve Ali koç bırakmazsa emin olun sizde böyle devam ederseniz Galatasaray size şampiyonluk falan vermez usta adamlar birbirine çok bağlı !

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Orhan Erdoğan:

Azerbaycan Ligi'ne veya başka bir lige gidip oralarıda karıştırıp şikeden hapis yatar sonrada adalet arayıp sonrada Türkiye ye geri dönmeye çalışırla...

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Mesut Aydın:

Kurusıkıcılar sizi…

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Mustafa Kaya:

anadolu takımı hocası iyi niyetli ama büyük takım şampıyon hocası değil rezillik yahu

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