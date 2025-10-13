Fenerbahçe'de deprem? Taraftarlar bir yıldızın daha kadro dışı kalmasını istiyor: Sıra onda

Süper Lig devi Fenerbahçe, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.'' denildi.

MERT HAKAN'A TEPKİ

Sarı-lacivertlilerden yapılan bu açıklama kısa sürede büyük yankı uyandırırken, bazı taraftarlar aylardır forma giymeyen ve saha dışındaki hareketleriyle gündemde olan Mert Hakan Yandaş'ın da kadro dışı kalması gerektiği yönünde binlerce paylaşım yaptı.

"SIRA MERT HAKAN'DA"

"Sıra Mert Hakan'da", "Disiplin herkese eşit uygulanmalı" ve "Formasını hak eden oynasın" şeklindeki yorumlar, sosyal medyada gündem oldu.

KULÜPTEN EK AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılma nedenine dair henüz detaylı bir açıklama yapmadı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, hem teknik direktör hem de yönetim kanadından gelecek yeni açıklamalara çevrildi.