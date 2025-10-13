Haberler

Fenerbahçe'de deprem? Taraftarlar bir yıldızın daha kadro dışı kalmasını istiyor: Sıra onda

Fenerbahçe'de deprem? Taraftarlar bir yıldızın daha kadro dışı kalmasını istiyor: Sıra onda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Bu karar, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Ancak bazı taraftarlar, aylardır forma giymeyen ve saha dışı eylemleriyle gündeme gelen Mert Hakan Yandaş'ın da kadro dışı bırakılması gerektiğini belirtti ve bu konuda binlerce paylaşım yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.'' denildi.

MERT HAKAN'A TEPKİ

Sarı-lacivertlilerden yapılan bu açıklama kısa sürede büyük yankı uyandırırken, bazı taraftarlar aylardır forma giymeyen ve saha dışındaki hareketleriyle gündemde olan Mert Hakan Yandaş'ın da kadro dışı kalması gerektiği yönünde binlerce paylaşım yaptı.

"SIRA MERT HAKAN'DA"

"Sıra Mert Hakan'da", "Disiplin herkese eşit uygulanmalı" ve "Formasını hak eden oynasın" şeklindeki yorumlar, sosyal medyada gündem oldu.

KULÜPTEN EK AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılma nedenine dair henüz detaylı bir açıklama yapmadı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, hem teknik direktör hem de yönetim kanadından gelecek yeni açıklamalara çevrildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Dünyanın gözü Gazze'de! İsrailli rehinelerin bırakılmasına saat 08:00'de başlanacak

Saat verildi! Dünyanın gözü bugün Gazze'de
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu

İki erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de 2 yıldız kadro dışı bırakıldı! İsimleri herkesi şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlığın tağşiş listesine tekrar tekrar girdiler! Bu markaları evinize sokmayın

Bu markaları evinize sokmayın! Defalarca hileli ürünle yakalandılar
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de 2 yıldız kadro dışı bırakıldı! İsimleri herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.