Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
Galatasaray, kanat transferini UEFA'ya bildirilen listeye yetiştiremeyen ve Suudi Arabistan ile Katar ekiplerinden teklif alan Hakim Ziyech ile ilgili kararını verdi. Yönetim, çok iyi bir teklif gelmediği sürece Faslı futbolcuyu takımda tutmaya karar verdi.
Galatasaray'da kanat transferinin UEFA'ya bildirilen kadroya yetişmemesi sonrası Hakim Ziyech ile ilgili plan değişti. Hakim Ziyech, Galatasaray ile yola devam etmeye hazırlanıyor.
TAKIMDA TUTULACAK
Fanatik'te yer alan habere göre yönetim çok iyi bir teklif gelmediği sürece Ziyech'i takımda tutmaya karar verdi. Faslı futbolcunun Galatasaray ile 1+1 yıl daha kontratı bulunuyor. Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla4 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı vermedi.