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Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti

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Beşiktaş'ın eski iletişim direktörü Okay Karacan, siyah-beyazlı kulübün logosunun değiştirildiğini açıkladı. Yapılan küçükler sonra henüz tescil edilmeyen logo, sadece Beşiktaş uygulaması ve sosyal medya hesaplarında kullanılıyor. Öte yandan taraftarlar, yapılan değişiklikleri kayda değer bulmayarak yönetimi eleştirdi.

1903'te kurulan ve Türkiye'nin en eski spor kulübü unvanını taşıyan Beşiktaş, logosunda birtakım değişikliklere gitti. Çalkantılı günler geçiren siyah-beyazlıların bu hamlesi taraftarları kızdırdı.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLER

Siyah-beyazlı kulübün eski iletişim direktörü Okay Karacan, geçtiğimiz günlerde kulübün logosunun değiştirildiğini açıklamıştı. Karacan, bu değişikliği "Biz logoyu değiştirdik, açıklayamadık ya..." sözleriyle serzenişte bulunarak duyurmuştu. Okay Karacan'ın bahsettiği değişiklikler şu şekilde;

  1. Logo yatay olarak genişletilmiş.
  2. Bayrak kısmı ve şeritler büyütülmüş.
  3. Bayrak kısmının üst çaprazında bulunan uçlar, beyaz uçlarla birleştirilmiş.
  4. BJK harfleri küçültülmüş; 1903 kısmı ise inceltilmiş

Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti

HENÜZ TESCİL EDİLMEDİ

Beşiktaş'ın logosunun yeni hali, resmi olarak tescil edilmediği için yalnızca BJK Super APP uygulaması ve uygulamanın sosyal medya hesaplarında kullanılıyor.

TARAFTARLAR YÖNETİME YÜKLENDİ

Öte yandan yapılan değişikliklerin taraftarlarca "kayda değer" bulunmaması da sosyal medyada ayrı bir tartışma konusu oldu. Siyah-Beyazlı futbolseverler, logoda göze çarpan herhangi bir değişiklik olmadığından ve duyurunun iyi yapılamadığından dert yanarak yönetimi topa tuttu.

Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıonur sari:

Süreyya hanımın muhteşem değişimi ??

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Haber YorumlarıVeysel null:

Hele ordan bir büyüteç uzatın da bakalım neyin nesiymiş bu, okunmuyor, görünmüyor ;) ;)

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Haber YorumlarıVeysel null:

HELE ORDAN Bİ BÜYÜTEÇ UZATSANIZA OKUYALIM GÖRÜNMÜYOR. ;) ;) GS taraftarından sevgilerle ;) HAHAHAHAHAHAHAHA

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Haber YorumlarıErol Balık:

eski ile yeninin arasinda coooook büyük fark var görebilen varmı.?

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Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Kılıçdaroğlu sonrası CHP de bile daha fazla değişiklik var. Haberleşmese kimse logonun değiştiğini anlamazdı. Tabi şuna değişim denirse.

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Haber YorumlarıSahi:

10 dakika baksam yine fark göremezdim

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