Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt maçı öncesinde yapılan son antrenmana da katılmadı.

FRANKFURT MAÇI ÖNCESİ BELİRSİZLİK

Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde son hazırlığını yaptı. Ancak sakatlığı bulunan Victor Osimhen yine antrenmanda yer almadı.

KARAR MAÇ SAATİNDE ÇIKACAK

Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi süren Osimhen'in, Almanya'ya götürülüp götürülmeyeceği henüz kesinleşmedi. Teknik heyet ve sağlık ekibinin yapacağı toplantının ardından son karar verilecek.

BARIŞ ALPER HAZIRDA

Osimhen'in forma giyememesi durumunda Okan Buruk'un ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor. Mauro Icardi ise tam hazır olmadığı için maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil edilebilecek.