Haberler

Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku
Haber Videosu

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçı öncesindeki son antrenmana katılmadı. Osimhen'in durumu maç saatinde netleşecek. Osimhen'in forma giyememesi durumunda Okan Buruk'un ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt maçı öncesinde yapılan son antrenmana da katılmadı.

FRANKFURT MAÇI ÖNCESİ BELİRSİZLİK

Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde son hazırlığını yaptı. Ancak sakatlığı bulunan Victor Osimhen yine antrenmanda yer almadı.

KARAR MAÇ SAATİNDE ÇIKACAK

Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi süren Osimhen'in, Almanya'ya götürülüp götürülmeyeceği henüz kesinleşmedi. Teknik heyet ve sağlık ekibinin yapacağı toplantının ardından son karar verilecek.

BARIŞ ALPER HAZIRDA

Osimhen'in forma giyememesi durumunda Okan Buruk'un ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor. Mauro Icardi ise tam hazır olmadığı için maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil edilebilecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı

Öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Hayatınız yalan mı değil mi belli olur. Alışmış tövbe tutmuyor işte. Algı operasyonlarına devam. Bakarız oynamazsa özür dilemeyi de niliriz. Ama ya oynarsa. Ya yarım saat tel devre düşündük derlerse o zaman anlaşılır. Ayak oyunlarının takımı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep Yılmaz:

Yahu adam parayı aldı enayilerden parayı oynasa ne oynamasa ne OSİMEN he böyle devam sezonu kapatır icardi gibi biri düzelir öbürü gider

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Milletin derdine bakar mısınız? 75 milyon euro alan bir zencinin, maça çıkıp çıkmayacağını kara kara düşünen asgari ücretli milyonlarca avanak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler yapıyorsun Kenan! Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gol

Milli yıldızımızdan gözlerimizin pasını silen gol
İran, Mossad ajanı Babek Şehbazi'yi idam etti

Mossad ajanı Babek Şehbazi idam edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.