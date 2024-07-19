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Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda

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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İspanyol takımı Real Sociedad, Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmayı planlıyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

KEREM'E REAL SOCIEDAD KANCASI

Gelecek sezon sağlam bir kadro kurmak isteyen İspanyol takımı Real Sociedad, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu radara aldı.

İspanyol ekibi, Kerem konusunda temaslara başladı. 25 yaşındaki oyuncunun 15 milyon euroluk değerini yüksek bulan Real Sociedad, pazarlıklarla rakamı aşağı çekmek istiyor.

83 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray'da 2020 yılından bu yana forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 173 maçta 44 gol attı ve 39 asist yaptı.

Haberler.com / Barış Polat - Spor

Kerem Aktürkoğlu Real Sociedad Galatasaray Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Can Reno:

hiç bir galatasaraylı kahrolmaz

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3
yanıtYanıtla
Pikachu hd:

gjkghfhdgdgdg

yanıt0
yanıt0
İlker ÖZKUL:

kendi adına konuş

yanıt2
yanıt0
Yılmaz Yıldız:

Boş oğlu boş 3 milyon etmez

0
0
yanıtYanıtla
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