Taraftarlar kahrolacak! Batshuayi Fransa yolcusu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi'yi transfer etmek istediği belirtildi.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun ardından ikinci santrfor olarak görev yapmasına rağmen yüksek bir gol ortalaması yakalayan ve adından sıkça söz ettiren Michy Batshuayi'ye talip çıktı.

BATSHUAYI'NİN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezon bitecek olan yıldız golcünün takımdaki geleceği büyük merak konusu. Sarı-lacivertli formayla toplamda 62 maça çıkan Belçikalı, 62 gol ve 5 asistlik skor kakısı sağladı.