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Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor

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Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın transfer gündemine geldi. İngiliz basını, Brighton'ın Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu transfer etmek istediğini duyurdu.

Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon şahane işlere imza atarak takımının şampiyonluğunda büyük rol oynayan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi oln milli yıldızımız Barış Alper Yılmaz'a, İngiltere Premier Lig'de talip çıktı.

BRIGHTON DEVREDE

İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre, Premier Lig ekibi Brighton'ın Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Yıldız futbolcunun farklı bölgelerde forma giyebilmesi Ada ekibinin yeni teknik direktörü Fabian Hürzeler'in dikkatini çekti.

19 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezonda sarı-kırmızılı forma ile toplamda 55 resmi maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, söz konusu mücadelelerde 7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Barış Alper Yılmaz Galatasaray Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (7)

Yeşil:

Niye kahrolalım.. kişilere değil, renklere gönül bağımız var.

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Barış O. B.:

Gittiği gibi de döner. Hollanda, Almanya dışında başarılı olması zor.

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Nuri Aga:

20 min üstüne satın gitsin

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Tarkan Turkyilmaz:

BEN PORTSMOUTH DA YAŞIYOM BURADA ÖYLE BİR BİLGİ YOKTUR, CHAMPİONSHİP DE BU OYUNCUDAN DAHA GÜZEL OYNAYAN TOPÇU ÇOK VAR.

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rizeli:

EURO 2024 i izleyen vazgeçer

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Hamdi Baba :

40 milyon sterline evet

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Seyfullah Demir:

Allah aşkına gitsin..

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