Taraftarlar çıldırdı! Penaltıyı kurtaran İrfan Can Eğribayat'a övgü yağıyor
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Maribor'un 32. dakikada kullandığı penaltıyı kurtararak taraftarların övgüsünü kazandı. Altay Bayındır'dan kaleyi devralan Eğribayat'ın bu performansı sosyal medyada da gündem oldu. Slovenya'daki deplasman tribünü, Eğribayat'ın kurtardığı penaltının ardından "İrfan" tezahüratı yaptı.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Maribor deplasmanına konuk oldu. Kaleyi Altay'dan devralan İrfan Can Eğribayat, NK Maribor'un 32. dakikada kullandığı penaltıda gole izin vermedi. Bu kurtarış kısa sürede gündem oldu.
TARAFTARLAR TEZAHÜRAT YAPTI
İrfan Can Eğribayat'ın kurtardığı penaltının ardından Slovenya'daki deplasman tribünü, "İrfan" tezahüratı yaptı.
GÜNDEM OLDU
Altay Bayındır'ın eleştirilen performansından sonra kaleyi devralan İrfan Can, penaltı kurtarması sonrası sosyal medyada gündem oldu.
İşte o penaltı;