Taraftarlar çıldırdı! Penaltıyı kurtaran İrfan Can Eğribayat'a övgü yağıyor

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Maribor'un 32. dakikada kullandığı penaltıyı kurtararak taraftarların övgüsünü kazandı. Altay Bayındır'dan kaleyi devralan Eğribayat'ın bu performansı sosyal medyada da gündem oldu. Slovenya'daki deplasman tribünü, Eğribayat'ın kurtardığı penaltının ardından "İrfan" tezahüratı yaptı.