Derbi öncesi ortalık yangın yeri! Alper Ulusoy ataması Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. Zirve yarışını büyük ölçüde ilgilendiren mücadeleye hakem Ulusoy'un atanmasına taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdiler.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Ezeli rakipler arasında saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a AVAR'da Alper Çetin ve Ekrem Kan eşlik edecek.

TAKIMLARIN DURUMLARI

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi, Beşiktaş lider Galatasaray'ın 14, bir maçı eksik Fenerbahçe'nin de 5 puan gerisinde 3. durumda.

SOSYAL MEDYADA TOPA TUTULDU

Süper Lig'de zirve yarışını etkileyen dev derbiye Alper Ulusoy'un atanmasına bazı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdiler.

İşte Alper Ulusoy'a yapılan bazı sosyal medya yorumları;

MUHTEMEL 11'LER

Derbide muhtemel 11'ler şöyle:

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Serdar Aziz, Szalai, Arao, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Valencia

Beşiktaş: Mert, Onur, Talha, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk, Aboubakar