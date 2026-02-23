Taraftarın tesisi basması sonrası çıktıkları ilk maçta şov yaptılar

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 4-1 kazandı.

SİVASSPOR TARAFTARLARLA ARASINI DÜZELTTİ

Geride bıraktığımız hafta -40 puanı olan Adana Demirspor ile berabere kalması sonucu taraftarlarının gece yarısında tesislere gelip tepki göstermesi sonucu iyi reaksiyon veren Sivasspor, Sakaryaspor karşısında net bir galibiyet aldı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 6 ve 20. dakikada Valon Ethemi, 16. dakikada Okan Erdoğan ve 90+2'de Rey Manaj kaydetti. Sakaryaspor'un tek golü 26. dakikada Salih Dursun'dan geldi.

CANER ERKİN'DEN DÖRDÜNCÜ KIRMIZI KART

Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, 45. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Deneyimli sol bek, bu sezon çıktığı 12. maçta dördüncü kez oyundan atıldı.

ÜST SIRALARA ÇIKMAK ADINA KRİTİK 3 PUAN

Bu sonuçla birlikte puanını 35'e çıkaran Sivasspor, üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Sakaryaspor ise 24 puanla ateş hattında kaldı.