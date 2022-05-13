Taraftarın sevgilisi yuvadan uçuyor! Ajax, Fenerbahçe'nin kapısını Altay için çalacak - Haberler

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Taraftarın sevgilisi yuvadan uçuyor! Ajax, Fenerbahçe'nin kapısını Altay için çalacak

Haberler.com - Spor
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Hollanda Ligi'nin köklü ekiplerinden Ajax, uzun süredir takip ettiği Altay Bayındır'ı transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Andre Onana'nın yerini Milli file bekçisi ile doldurmayı planlayan kırmızı-beyazlılar, sarı-lacivertlilere yüksek bir teklif vermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertli ekip bu sezon son haftalar dışında ligde ve kupada isteneni verememesine rağmen, birçok oyuncusu transferin gözdesi haline geldi. Bu isimlerden biri de Altay Bayındır.

ONANA'NIN YERİNİ ALTAY DOLDURACAK

Fanatik'in haberine göre Ajax, 24 yaşındaki kaleciyi bir süredir yakından takip ediyordu. Hollanda ekibi, İnter ile anlaşan Andre Onana'nın yerini Altay ile doldurmak için harekete geçiyor.

Taraftarın sevgilisi yuvadan uçuyor! Ajax, Fenerbahçe'nin kapısını Altay için çalacak

AJAX'TAN FENERBAHÇEYE RESMİ TEKLİF YAKIN

Ligde 36. şampiyonluğuna ulaşan Hollanda'nın köklü kulübü, transfer çalışmalarına hız verdi. Oyuncu izleme komitesinin, "Transfer edilmeli" raporu sonrası Ajax'tan yetkililerin önümüzdeki haftalarda İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye ilk resmi teklifi yapmaları bekleniyor.

Haberler.com - Spor

Altay Bayındır, Fenerbahçe, Transfer, Spor, Haberler

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