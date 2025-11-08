Haberler

Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe'den gidiyor

Fenerbahçe'de son haftalarda form grafiği düşen Youssef En-Nesyri, kaçırdığı gollerle taraftarın ve yönetimin sabrını taşırdı. Beklentilerin altında kalan En-Nesyri'nin performansındaki düşüş, devre arasında ayrılık ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Yönetimin, performans düşüklüğünün ardından devre arasında gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtiliyor. Faslı forvetin, önümüzdeki haftalarda sergileyeceği performans Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek.

  • Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'deki performansı son haftalarda düşüş gösterdi.
  • Fenerbahçe yönetimi, devre arasında En-Nesyri'nin ayrılık ihtimalini değerlendiriyor.
  • En-Nesyri'nin önümüzdeki haftalardaki performansı, Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek.

Fenerbahçe'de son haftalarda form grafiği düşen Youssef En-Nesyri, üst üste kaçırdığı gollerle hem taraftarın hem yönetimin sabrını taşırdı. Faslı golcünün performansındaki düşüş, devre arasında ayrılık ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Büyük umutlarla transfer edilen Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde net fırsatları gole çeviremeyen yıldız futbolcu, takımının üstünlüğü yakalamasını engelledi. Avrupa arenasında da etkisiz bir görüntü sergileyen En-Nesyri, Viktoria Plzen maçında savunmalar arasında kayboldu ve adeta yokları oynadı.

TARAFTAR SABRINI YİTİRDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, son haftalarda sosyal medyada En-Nesyri'yi sert şekilde eleştiriyor. Bitiricilik konusundaki sorunları, mücadele eksikliği ve konsantrasyon problemleri taraftarın tepkisini artırdı.

OCAKTA AYRILIK MASADA

Yönetimin, performans düşüklüğünün ardından devre arasında gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Teknik heyet, oyuncunun son haftalardaki performansını yakından takip ederken, En-Nesyri'nin çıkış yakalayamaması durumunda ayrılığın kaçınılmaz olabileceği ifade ediliyor.

KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Faslı forvetin, önümüzdeki haftalarda sergileyeceği performans Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek. Sarı-lacivertli camiada beklenti büyük: Ya çıkışa geçecek ya da yollar ayrılacak.

