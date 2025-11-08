Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe'den gidiyor
Fenerbahçe'de son haftalarda form grafiği düşen Youssef En-Nesyri, kaçırdığı gollerle taraftarın ve yönetimin sabrını taşırdı. Beklentilerin altında kalan En-Nesyri'nin performansındaki düşüş, devre arasında ayrılık ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Yönetimin, performans düşüklüğünün ardından devre arasında gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtiliyor. Faslı forvetin, önümüzdeki haftalarda sergileyeceği performans Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Büyük umutlarla transfer edilen Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde net fırsatları gole çeviremeyen yıldız futbolcu, takımının üstünlüğü yakalamasını engelledi. Avrupa arenasında da etkisiz bir görüntü sergileyen En-Nesyri, Viktoria Plzen maçında savunmalar arasında kayboldu ve adeta yokları oynadı.
TARAFTAR SABRINI YİTİRDİ
Sarı-lacivertli taraftarlar, son haftalarda sosyal medyada En-Nesyri'yi sert şekilde eleştiriyor. Bitiricilik konusundaki sorunları, mücadele eksikliği ve konsantrasyon problemleri taraftarın tepkisini artırdı.
OCAKTA AYRILIK MASADA
Yönetimin, performans düşüklüğünün ardından devre arasında gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Teknik heyet, oyuncunun son haftalardaki performansını yakından takip ederken, En-Nesyri'nin çıkış yakalayamaması durumunda ayrılığın kaçınılmaz olabileceği ifade ediliyor.
KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI
Faslı forvetin, önümüzdeki haftalarda sergileyeceği performans Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek. Sarı-lacivertli camiada beklenti büyük: Ya çıkışa geçecek ya da yollar ayrılacak.