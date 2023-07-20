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Taraftarın gözü yoldaydı! Jean Onana Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın anlşamaya vardığı Jean Onana, İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından siyah beyazlılar ile sözleşme imzalayacak.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın anlşamaya vardığı Jean Onana, İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından siyah beyazlılar ile sözleşme imzalayacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana, İstanbul'a geldi.

LENS İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaşlı yöneticiler, 4.5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Lens ile el sıkıştı. Ayrıca siyah-beyazlılar, Jean Onana ile de anlaşma sağladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Beşiktaş Spor Haberler

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