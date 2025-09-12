Taraftarın beklediği haber! Tedesco, Mourinho'nun dayattığı sisteme dur dedi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşılaşması için sahaya çıkacağı dizilişi belirledi. İtalyan çalıştırıcı, kadro yapısına uygun sistemi tercih etti.

İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Hafta başında İstanbul'a gelen Domenico Tedesco, ayağının tozuyla Samandıra'da işe başladı. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan İtalyan hoca, Trabzonspor maçına özel hazırlıklarını sürdürüyor.

DÖRTLÜ SAVUNMA TERCİHİ

Geçmişte 3'lü savunmayı öne çıkaran Tedesco, Fenerbahçe'nin kadro yapısının dörtlü sisteme daha uygun olduğunu belirledi. Milliyet'in haberine göre, 40 yaşındaki çalıştırıcı pazar günü oynanacak maçta sahaya 4'lü savunma dizilişiyle çıkacak.

TARAFTARIN MERAKI GİDERİLDİ

Jose Mourinho, ısrarla 3'lü savunma sistemini tercih etmişti. Ancak taraftarın büyük bölümü bu anlayıştan memnun kalmamış ve değişim talep etmişti. Tedesco'nun bu kararı, uzun süredir değişmesini isteyen taraftarlar tarafından sevinçle karşılandı. Bordo-mavili Trabzonspor maçı öncesi bu hamle, camiada umut yarattı.