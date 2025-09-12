Haberler

Taraftarın beklediği haber! Tedesco, Mourinho'nun dayattığı sisteme dur dedi

Taraftarın beklediği haber! Tedesco, Mourinho'nun dayattığı sisteme dur dedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Taraftarın beklediği haber! Tedesco, Mourinho'nun dayattığı sisteme dur dedi
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşılaşması için dizilişi belirledi. İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin kadro yapısının dörtlü sisteme daha uygun olduğuna karar verdi. Böylece Jose Mourinho döneminde eleştirilen 3'lü savunma sistemi rafa kalktı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşılaşması için sahaya çıkacağı dizilişi belirledi. İtalyan çalıştırıcı, kadro yapısına uygun sistemi tercih etti.

İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Hafta başında İstanbul'a gelen Domenico Tedesco, ayağının tozuyla Samandıra'da işe başladı. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan İtalyan hoca, Trabzonspor maçına özel hazırlıklarını sürdürüyor.

DÖRTLÜ SAVUNMA TERCİHİ

Geçmişte 3'lü savunmayı öne çıkaran Tedesco, Fenerbahçe'nin kadro yapısının dörtlü sisteme daha uygun olduğunu belirledi. Milliyet'in haberine göre, 40 yaşındaki çalıştırıcı pazar günü oynanacak maçta sahaya 4'lü savunma dizilişiyle çıkacak.

TARAFTARIN MERAKI GİDERİLDİ

Jose Mourinho, ısrarla 3'lü savunma sistemini tercih etmişti. Ancak taraftarın büyük bölümü bu anlayıştan memnun kalmamış ve değişim talep etmişti. Tedesco'nun bu kararı, uzun süredir değişmesini isteyen taraftarlar tarafından sevinçle karşılandı. Bordo-mavili Trabzonspor maçı öncesi bu hamle, camiada umut yarattı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3 yaşındaki çocuk salıncakta sallanırken feci şekilde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.