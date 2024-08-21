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Taraftarı sıkıntı bastı! Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya yolcusu

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Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Rodrigo Becao, İtalyan futbol kulüpleri Atalanta ve Torino'nun radarına girdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 28 yaşındaki futbolcuya hem Atalanta hem de Torino'dan teklifler geldiği belirtildi. Becao'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor ve Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Rodrigo Becao için Atalanta ve Torino devrede. Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Rodrigo Becao, İtalyan ekiplerinin radarına girdi.

RADARA ALDILAR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Atalanta ve Torino'nun 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği belirtildi. Torino'nun Becao için temasları başlattığı, Atalanta'nın ise transfer yarışına dahil olduğu kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Rodrigo Becao'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Becao, sarı-lacivertli forma altında geçen sezon 23 maçta 1 gol kaydetti.

Taraftarı sıkıntı bastı! Rodrigo Becao'nın talipleri artıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Serkan Kaplan:

Kaçın kurtarın kendinizi. Fenerden bi sit olmaz.

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