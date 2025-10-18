Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a

Süper Lig'de ara öncesi Beşiktaş ile berabere kalan Galatasaray, hem lig hem de Şampiyonlar Ligi için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekip, tamamen devre arası transfer dönemine odaklanmış durumda.

MİLANO'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Galatasaray Yönetimi, milli ara öncesinde Milano'da Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un da yer aldığı buluşmada taraflar arasında olumlu bir hava oluştu. Buruk'un, "Torreira – İlkay – Hakan" üçlüsünü birlikte sahaya sürme planı yaptığı ve bu doğrultuda yönetimden Hakan transferi için ısrarcı olduğu öğrenildi.

BURUK'UN EN BÜYÜK ARZUSU

Galatasaray'da kış transfer döneminin 1 numaralı hedefi açıklandı: Hakan Çalhanoğlu. Yaz aylarında Inter'in 30 milyon euro'luk bonservis talebi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen milli yıldız için Galatasaray yeniden harekete geçti. Okan Buruk, sisteminde Hakan'a "kilit oyuncu" rolü vermek istiyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimin, bu kez transferi sonuçlandırmakta kararlı olduğu belirtiliyor.

HAKAN'DAN MESAJ: KULÜBÜMLE ANLAŞIN YETER

Hakan Çalhanoğlu cephesinde ise bu kez hiçbir sorun görünmüyor. 31 yaşındaki futbolcunun, "Kulübümle anlaşın yeter" mesajını yönetime ilettiği öğrenildi. Yakın çevresi, Hakan'ın "çocukluk aşkı Galatasaray'a dönmek istediğini" doğruluyor. Galatasaray, yıldız oyuncu için 15 milyon euro civarında bir bütçe hazırladı. Transferin kaderi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansına da bağlı olacak.

INTER CEPHESİNDE GERİLİM

Hakan bu sezon Inter'in hem Serie A hem de Şampiyonlar Ligi maçlarında ilk 11'de yer aldı. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Hakan'ın transferi kolay görünmese de Galatasaray yönetimi, oyuncunun kulübüyle yaşadığı gerginliği fırsata çevirmek istiyor. Yaz döneminde Inter'de bazı yöneticiler ve futbolcuların, milli yıldıza karşı cephe aldığı da biliniyor. Bu durumun, devre arasında Galatasaray için avantaj yaratabileceği konuşuluyor.