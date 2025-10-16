Haberler

Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray'a Şilili yıldız

Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray'a Şilili yıldız
Galatasaray, devre arası ve gelecek sezon planlamaları kapsamında transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Independiente forması giyen Şilili orta saha oyuncusu Felipe Loyola'yı kadrosuna katmak istiyor. Independiente kulübü, 24 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istese de cazip bir teklif gelmesi durumunda transfere onay verebileceği belirtildi.

Devre arası ve gelecek sezon planlamaları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dikkat çekici bir isimle gündeme geldi.

Arjantin basınında yer alan El Crack Deportivo haberine göre, sarı-kırmızılılar Independiente forması giyen Şilili orta saha Felipe Loyola'yı kadrosuna katmak istiyor.

INDEPENDIENTE TEMKİNLİ, ANCAK TEKLİFE AÇIK

Haberde, Independiente kulübünün 24 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediği ancak cazip bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği belirtildi. Galatasaray'ın transfer girişiminin yanı sıra oyuncuya Avrupa'dan başka taliplerin de bulunduğu aktarıldı.

AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ

Şilili orta sahaya yalnızca Galatasaray değil, İtalya'dan Bologna ve Cagliari, ayrıca İspanya'dan Elche gibi kulüplerin de ilgi gösterdiği vurgulandı. Loyola'nın performansı ve potansiyeli, Güney Amerika futbolundan Avrupa'ya geçiş yapmaya hazırlanan oyuncular arasında dikkat çekiyor.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİCİ

Bu sezon 39 maçta forma giyen Felipe Loyola, takımı adına 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Genç yaşına rağmen gösterdiği istikrarlı performans, Avrupa kulüplerinin radarına girmesinde önemli rol oynadı.

GALATASARAY'IN ORTA SAHA PLANI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın, orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek için dinamik ve iki yönlü bir oyuncu arayışında olduğu biliniyor. Felipe Loyola transferinin gerçekleşmesi halinde, sarı-kırmızılı ekip orta sahada önemli bir alternatif kazanmış olacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Serkan Kaplan:

Erken başladınız fiyaskolara.

