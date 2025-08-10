Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti

Fenerbahçe, HNK Rijeka ile her konuda anlaşmaya vardığı Niko Jankovic transferinde gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Rijeka Sportif Direktörü Antonini Culina'yı aradı ve durumla ilgili bilgi verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, sürpriz bir transfere hazırlanarak 23 yaşındaki Niko Jankovic ve kulübü Rijeka ile anlaşmaya varmıştı ancak transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

TEPKİ GELDİ, GERİ ADIM ATILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Jankovic transferinde geri adım attı. Fenerbahçe yönetimi, kulübü ve oyuncuyla prensipte anlaşmaya varılmasına rağmen transferi gerçekleştirmeme yönünde değerlendirme yaptı. Bu transferin taraftardan gelen tepkiler üzerine iptal olma seviyesine geldiği belirtildi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in Rijeka Sportif Direktörü Antonini Culina'yı aradığı ve durumla ilgili bilgi verdiği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

On numara pozisyonunda görev yapan 23 yaşındaki Hırvat futbolcu, bu sezon Rijeka'da 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

